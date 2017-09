Keizer: ‘Natuurlijk zijn er voorvallen geweest, ik kan er zat noemen’

De situatie van Abdelhak Nouri heeft de Ajax-selectie veel pijn gedaan en nog altijd hebben sommige spelers er dagelijks moeite mee. Trainer Marcel Keizer bevestigt in gesprek met FOX Sports dat diverse spelers individuele gesprekken krijgen naar aanleiding van Nouri, die in de voorbereiding op het huidige seizoen in een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar zakte door hartproblemen en daar ernstige en blijvende hersenschade aan heeft overgehouden.

"We hebben jongens die individueel gesprekken krijgen. Dat gebeurt", aldus Keizer, die niet loslaat om welke spelers het gaat. "Natuurlijk zijn er voorvallen geweest. Ik kan er zat noemen. Maar dan ga ik dingen zeggen die privé zijn en dat wil ik niet. Dat ga ik niet doen. De één is er makkelijker mee omgegaan dan de ander, maar dat zegt niets over hoe verschrikkelijk we het allemaal vinden. Ik kan me voorstellen dat sommige jongens er nu nog problemen mee hebben.”

Iedereen bij Ajax is geschrokken van Nouri en dat werkt volgens Keizer lang door. Hij neemt de botsing van Matthijs de Ligt met Tim Matavz in het duel tussen Ajax en Vitesse (1-2) als voorbeeld. “Dan zijn er een aantal jongens die daar naar kijken: hé, hoe zit dat? Meer zeg ik er niet over, want dan lijkt het alsof we excuses aan het zoeken zijn.”