Heracles-captain liep transfer mis: ‘Als zo’n kans komt, wil je die pakken’

Joey Pelupessy stond afgelopen zomer in de belangstelling van FC Utrecht. De Domstedelingen deden een bod op de 24-jarige middenvelder, maar Heracles Almelo liet hem niet gaan. Hij baalde van zijn gemiste transfer, maar heeft zich neergelegd bij nog een seizoen in Almelo.

"In mijn ogen was dat een goede stap voor mij geweest”, laat Pelupessy optekenen in het Algemeen Dagblad. “Als zo'n kans komt, wil je die pakken. Maar de clubs zijn er niet uitgekomen en dat moet je dan accepteren. Het is voor mij niet slecht om hier nog een seizoen te spelen. Na het vertrek van Thomas Bruns (naar Vitesse, red.) ben ik aanvoerder geworden. De club heeft veel vertrouwen in mij en andersom ook. Ik ben dankbaar dat ik die waardering heb gekregen.”

Wie een stuk gelukkiger was met de afgeketste transfer van Pelupessy, was trainer John Stegeman. "Joey is een heel waardevolle speler voor dit team en die moet je niet voor een appel en een ei laten gaan”, vertelt hij. “We hebben heel veel jongens die heel goed aan de bal zijn, maar je hebt ook balafpakkers nodig, spelers die tijdens de wedstrijd opstaan. Joey heeft een ijzeren wil om te winnen en doet er altijd alles aan.”