Ziyech wacht als Ajacied nog altijd op beslissende actie tegen Heerenveen

SC Heerenveen is als enige club in de Eredivisie nog ongeslagen na zes speeldagen; met veertien punten staan de noorderlingen op een tweede plaats. Ajax verzamelde vier punten minder, mede omdat de laatste twee duels met ADO Den Haag (1-1) en Vitesse (1-2 verlies) slechts één schamel punt opleverden. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Abe Lenstra Stadion, zondag vanaf 14.30 uur.

O SC Heerenveen is al zestien Eredivisie-duels met Ajax zonder zege (drie remises, dertien nederlagen) en pakte in augustus 2013, mede dankzij twee assists van Hakim Ziyech, voor het laatst een punt tegen de Amsterdammers (3-3).

O SC Heerenveen verloor van geen enkele club zoveel Eredivisie-duels als van Ajax (32). Daarnaast kregen de Friezen ook tegen geen enkele andere Eredivisie-club zoveel goals tegen als tegen de Amsterdammers (137).

O Tien punten na zes speelronden is het laagste aantal voor Ajax sinds 2008/09 (ook tien). De Amsterdammers hadden in 1989/90 voor het laatst minder dan elf punten na zeven duels.

O SC Heerenveen is pas voor de derde keer in de Eredivisie-historie ongeslagen in de eerste zes duels van een seizoen, na 1993/94 (ook eerste zes) en 1997/98 (eerste zeven).

O De Friezen hebben na zes speelronden het puntentotaal van de tweede seizoenshelft van 2016/17 al geëvenaard (veertien). Ajax is van alle huidige clubs nog het verste weg (nog 34 punten verschil).

O Van de laatste acht uitduels in de Eredivisie wist Ajax er slechts drie te winnen (drie remises, twee nederlagen). De Amsterdammers wisten slechts één keer in die duels de nul te houden.

O Sinds zijn Eredivisie-debuut in 2003 wonnen slechts drie spelers vaker van Ajax (Michel Breuer, Stijn Wuytens en Brian Vandenbussche) dan Stijn Schaars (vijf keer in twaalf ontmoetingen).

O Hakim Ziyech staat in de Eredivisie op vier goals en twee assists tegen zijn oude club sc Heerenveen, maar geen van deze beslissende acties maakte hij in het shirt van Ajax.

O Kik Pierie is de tweede speler ooit die voor zijn achttiende zijn eerste vier Eredivisieduels won voor een club buiten de traditionele top drie, na Theo Janssen voor Vitesse (die zijn vijfde duel verloor).

O Klaas-Jan Huntelaar kan voor het eerst sinds oktober 2008 een Eredivisie-duel afwerken in het Abe Lenstra Stadion, waar hij in zijn laatste veertien competitieduels zeventien keer scoorde.