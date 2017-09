‘Bayern start gesprekken met topkandidaat voor opvolging Ancelotti’

In de zoektocht naar een opvolger voor de ontslagen trainer Carlo Ancelotti, is Bayern München uitgekomen bij Thomas Tuchel. Dat meldt Sport Bild vrijdag. Beide partijen hebben de eerste gesprekken al achter de rug. Tuchel zit sinds afgelopen zonder club na zijn gedwongen vertrek bij Borussia Dortmund.

Tuchel heeft na zijn ontslag bij Dortmund diverse aanbiedingen gehad uit Engeland, China en Rusland. Hij ging tot dusver nergens op in, maar lijkt nu op weg naar Bayern. Hasan Salihamidzic, technisch directeur van de Duitse topclub, laat vooralsnog weinig los over de eventuele opvolger van Ancelotti. “We zitten midden in een proces en bespreken dit soort dingen intern. Ik ga er verder niet op in”, aldus Salihamidzic, die aangaf dat een Duitstalige trainer de voorkeur geniet.

Ancelotti werd deze week op straat gezet door Bayern. Een tegenvallende competitiestart en 3-0 nederlaag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain lagen ten grondslag aan zijn ontslag bij de Duitse grootmacht. Willy Sagnol heeft zijn taken voorlopig overgenomen en zit zondag ook op de bank als Bayern het opneemt tegen Hertha BSC.