Pogba langer uitgeschakeld: ‘Net als met Zlatan en Rojo, denk ik niet aan hem’

Marcos Rojo en Zlatan Ibrahimovic liggen er allebei al sinds eind vorig seizoen uit en Paul Pogba lijkt zich bij het rijtje langdurig geblesseerde te hebben gevoegd. José Mourinho weet nog niet precies wat er aan scheelt bij de recordaankoop van Manchester United, maar de Portugees verwacht Pogba in ieder geval voorlopig niet terug.

“Hij is geblesseerd, hij kan zaterdag niet meedoen en het is geen blessure waarbij ik nog wat hoop kan koesten, zoals bij die van Antonio Valencia en Phil Jones”, vertelde Mourinho vrijdag over Pogba, die twee weken geleden tegen FC Basel in de Champions League uitviel met een hamstringblessure, tijdens een persconferentie.

“Bij hen heb ik nog de hoop dat ze spoedig weer terugkeren op het trainingsveld en dat ik een positief antwoord krijg. Over de langetermijnblessures heb ik het niet. Ibra, Rojo en nu ook Pogba, aan hen denk ik niet in de aanloop naar een wedstrijd.” Michael Carrick is eveneens niet inzetbaar als Manchester United het zaterdag opneemt tegen Crystal Palace, terwijl Antonio Valencia en Marouane Fellaini twijfelgevallen zijn.

“We moeten trainen en daarna beslissingen nemen. Maar ik hoop dat een aantal spelers die niet konden spelen in Moskou (tegen CSKA Moskou in de Champions League afgelopen woensdag, red.) nu wel weer mee kunnen doen. Ik hoop dat er een paar hersteld zijn, al zullen ze niet allemaal kunnen spelen. Ze waren niet beschikbaar en zaterdag zullen er nog steeds een paar niet inzetbaar zijn.”