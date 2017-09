Laatste kans op maandprijs dient zich aan voor spelers Fantasy Football App

De maand september is bijna ten einde en daarmee komt ook de ontknoping van de strijd om de tweede maandprijs van onze Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) in zicht. Na dit weekend weten we wie zich mag verheugen op een reis naar een topwedstrijd in het buitenland. Hoewel het voetbalweekend eindigt op 1 oktober, telt de gehele speelronde mee voor de eindstand van de maandprijs.

Waardes

Weinig spelers van de traditionele topclubs hebben de top tien van grootste stijgers gehaald en dat is geen verrassing, gezien de prestaties van Ajax en Feyenoord. PSV levert wel twee man af: Jürgen Locadia, met vier treffers de grote ster tegen FC Utrecht (1-7), ziet zijn waarde met 2,7 procent stijgen. Ploeggenoot Hirving Lozano, die drie assists en een doelpunt voor zijn rekening nam, neemt met drie procent in waarde toe. De grootste stijger is echter doelman Mark Birighitti van NAC Breda. Niet alleen hield hij de nul in De Kuip (0-2), ook pakte hij een strafschop van Michiel Kramer.

Bij FC Utrecht komt de monsternederlaag tegen PSV hard aan. De spelers van Erik ten Hag kelderen massaal in waarde: de gehele top zes speelt voor de Domstedelingen. Met de lastige uitwedstrijd tegen Vitesse op het programma is het maar de vraag of het slim is om van de waardedalingen te profiteren, al heeft afgelopen weekend bewezen dat niets in de Eredivisie voorspelbaar is.

Week 7

De laatste speelronde van de maand wordt vrijdagavond om 20.00 uur afgetrapt door streekrivalen FC Twente en Heracles Almelo. In de laatste thuiswedstrijd kreeg Twente het publiek op de banken (4-0 tegen FC Utrecht), maar vorige week volgde een 1-0 nederlaag bij FC Groningen. Heracles won juist op bezoek bij Roda JC Kerkrade, maar wist geen van de voorgaande twee uitduels in winst om te zetten. Koploper PSV treedt thuis aan tegen Willem II, terwijl de kraker tussen AZ en Feyenoord ook een wedstrijd is om in de gaten te houden.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!