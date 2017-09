Agüero uitgeschakeld door ongeluk in Amsterdam: ‘We raakten een paal’

Sergio Agüero was donderdagavond laat in Amsterdam betrokken bij een auto-ongeluk. De Argentijnse ster van Manchester City was na een concert van de Colombiaanse zanger Maluma in AFAS Live met een taxi onderweg naar het vliegveld toen de chauffeur van zijn taxi de macht over het stuur verloor. Agüero ligt momenteel nog in het ziekenhuis met een gebroken rib.

“De taxichauffeur zag de stoeprand niet en raakte in een slip. Toen hij verder doorslipte raakten we een paal. Ik heb mijn rib gebroken en nu moet ik rusten. Het doet erg pijn, maar ik mag zo meteen weg”, was Agüero’s eerste reactie tegenover Radio Metro de Argentina. De aanvaller moet waarschijnlijk twee maanden toekijken vanwege het ongeluk.

Zijn trainer Josep Guardiola heeft nog geen rechtstreeks contact met Agüero gehad: “Sergio is nog in Amsterdam, ik weet niet precies wat er mis is. Het was natuurlijk een ongeluk en gelukkig komt hij terug en kan hij zo spoedig mogelijk aan zijn herstel beginnen. Hij had een vrije dag. Ik heb hem nog niet gesproken, ik was druk bezig met de voorbereiding (op de wedstrijd tegen Chelsea op zaterdag, red.).”

“Ik spreek hem vanmiddag. Maar ik weet dat hij oké is en we hopen dat hij zo snel mogelijk weer terug is. Hij kan morgen in ieder geval niet meedoen en hij kan ook niet mee met Argentinië”, ging Pep verder. “Ik weet het niet precies totdat hij de dokter heeft gezien. De eerste indruk is dat hij een rib heeft gebroken, maar hoe lang hij eruit ligt weet ik niet.”