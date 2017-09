Keizer wil versterking: ‘Spelers die gelijk een meerwaarde hebben’

Marcel Keizer is niet tevreden met de huidige Ajax-selectie. Hij heeft directeur spelersbeleid Marc Overmars aan het werk gezet om in de winterstop twee versterkingen naar Amsterdam te halen. Dat heeft de trainer vrijdagmiddag laten weten in gesprek met diverse media. Keizer wil graag twee spelers met wat meer ervaring die direct inzetbaar zijn.

Ajax was afgelopen zomer al op zoek naar een nieuwe linksback, maar de Amsterdammers slaagden er niet in om de juiste speler aan te trekken. Daarom kreeg Mitchell Dijks een nieuwe kans en mag hij zich inmiddels basisspeler noemen in de ploeg van Keizer. Daley Sinkgraven kan ook als linksback uit de voeten, maar door blessureleed kwam hij dit seizoen nog niet in actie. Wel is hij op de weg terug.

“Deze selectie kan veel beter, maar is er niet sterker op geworden”, aldus Keizer tegenover FOX Sports, doelend op het vertrek van Davy Klaassen, Bertrand Traoré en Davinson Sánchez. “Als je speler verkoopt, dan komen daar andere jongens voor terug. Dan moet je opnieuw gaan bouwen en hebben jonge jongens tijd nodig. In die fase zitten we nu. De jonge jongens kunnen hartstikke goed voetballen bij Ajax en we laten ons niet van de wijs brengen door een wedstrijd tegen Vitesse.”

Tegenover het vertrek van Klaassen, Traoré en Sánchez stond de komst van Klaas-Jan Huntelaar, Luis Orejuela en Maximilian Wöber. De laatste twee zijn nog niet klaar voor een basisplaats. “Natuurlijk hoop je spelers direct in te kunnen passen, maar bij jongens van 20 of 21 jaar valt dat niet te voorspellen”, zegt Keizer tegenover Voetbal International. “De buitenwereld ziet en hoort niet alles, maar intern heb ik natuurlijk wel mijn zegje gedaan. Ik heb om versterkingen gevraagd die er meteen konden staan. Maar wat er niet is, is er niet”, aldus de trainer, die opnieuw om nieuwe spelers heeft gevraagd. “Maar wel spelers die gelijk een meerwaarde hebben.”