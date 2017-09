Chiellini voegt zich bij Mata en Hummels: ‘We hebben een bevoorrechte positie’

Juan Mata begon begin vorige maand met zijn Common Goal-actie om een procent van zijn salaris te doneren aan een goed doel en heeft er na Mats Hummels en de Amerikaanse vrouwenvoetbalster Megan Rapinoe opnieuw een medestander van naam bij gekregen. Giorgio Chiellini sluit zich eveneens aan bij de organisatie, die zich wereldwijd inzet voor door het voetbal gedragen goede doelen.

“Door mee te doen aan Common Goal, hoop ik dat ik de jongere generatie spelers aan kan moedigen om na te denken over sociale verantwoordelijkheid in hun levens. Als professionele voetballers bevinden we ons, in vergelijking tot een groot deel van de samenleving, in een bevoorrechte positie. Ik denk dat het belangrijk is dat we dit in gedachten blijven houden en dat we proberen om degenen die minder geluk hebben dan wij zo goed mogelijk te ondersteunen”, legt de verdediger van Juventus zijn beslissing uit.

“Het gaat niet echt om mijn belofte aan Common Goal, het gaat erom dat wij als voetballers als een team iets teruggeven. Individueel gezien zullen onze beloftes de wereld misschien niet veranderen, maar samen kunnen we wel echt een verschil maken.” Chiellini verdient naar verluidt zo’n zeventigduizend euro per week, waardoor hij in totaal per jaar ruim 36.000 euro afstaat aan het goede doel.

Mata is blij dat hij gezelschap heeft gekregen van Chiellini: “Giorgio is binnen en buiten het veld een echte leider en ik ben vereerd dat ik hem mag verwelkomen in ons team. Met een rolmodel zoals hij erbij, twijfel ik er niet aan dat er nog veel jonge spelers zullen volgen.” Naast de bovengenoemde namen hebben acht andere internationals zich naar verluidt aan het project van de Spanjaard verbonden, waaronder een ploeggenoot van Manchester United.