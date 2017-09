‘Hij heeft zijn plek in Oranje zelf afgedwongen, ik ben blij voor hem’

PSV heeft zich herpakt na de vroege uitschakeling in Europa en boekte overwinningen op Feyenoord (1-0) en FC Utrecht (1-7). De Eindhovenaren gaan aan kop in de Eredivisie en nemen het zaterdagavond voor eigen publiek op tegen Willem II. Trainer Phillip Cocu eist van zijn ploeg dat iedereen het hoofd erbij houdt en met beide benen op de grond blijft, ondanks de goede resultaten.

“Er is nog veel werk aan de winkel”, zei Cocu vrijdag op de persconferentie. De Eindhovenaren hebben veel balbezit op de helft van de tegenstander, maar daar moet nog meer uitgehaald worden, aldus Cocu. Naar verwachting zal Willem II zich zaterdagavond laten inzakken en is het aan PSV om door de Tilburgse muur heen te breken. “Natuurlijk trainen we daar veelvuldig op”, vertelde Cocu. “Het vraagt ontzettend veel herhaling, zonder dat de oefeningen steeds dezelfde zijn. Wat wel anders is dan in een bepaalde fase vorig seizoen is dat we echt het gevoel en het geloof hebben dat we altijd een goal gaan maken. Het is een psychologisch onderdeel dat nu wel goed zit.”

De doelpunten moeten komen van onder anderen Jürgen Locadia, tegen FC Utrecht nog goed voor vier doelpunten. Door zijn goede prestaties van de afgelopen periode is de aanvaller opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. “Locadia heeft zijn plek in Oranje zelf afgedwongen. Ik ben blij voor hem en hij is er zelf ook heel content mee”, aldus Cocu, die tegen Willem II weer kan beschikken over Luuk de Jong.