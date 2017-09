Van Bronckhorst: ‘Niet eerder meegemaakt, we kijken of we iets verkeerd doen’

Nicolai Jörgensen staat al langer aan de kant en in de afgelopen week kreeg Giovanni van Bronckhorst met het uitvallen van Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden opnieuw twee dompers uit de ziekenboeg te verwerken. Feyenoord neemt het zondag op tegen AZ en de spoeling is momenteel dun bij de regerend landskampioen.

“We analyseren nu of we iets verkeerd hebben gedaan, een oorzaak voor de blessures. Dat bekijken we per individueel geval. Het zijn veel verschillende blessures, niet alleen spierblessures. Dus het is lastig om daar de vinger op te leggen. Ik heb het hier nog niet meegemaakt”, tekende RTV Rijnmond vrijdagmiddag op tijdens het traditionele persmoment. “Of mijn selectie breed genoeg is? Nou, hij wordt wel steeds minder breed. Ik heb nog achttien spelers en drie keepers.”

Doordat Jörgensen het duel met AZ niet gaat halen, de trainer verwacht hem na de interlandonderbreking weer terug, en Michiel Kramer, hoewel hij de training wel heeft hervat, ook met klachten kampt, gaat Van Bronckhorst in Alkmaar mogelijk voor een andere keuze: “Met Jean-Paul Boëtius in de punt is een optie, dat hebben we tegen PSV al gezien.” Ook Renato Tapia, die dinsdag speelde tegen Napoli, lijkt te mogen hopen op een basisplaats: “Hij was goed in de defensie en speelde met bravoure. Renato ligt goed in de groep en werkt hard. Hij heeft nog niet veel kansen gehad, maar staat er wel.”

Willem van Hanegem en de inmiddels teruggekeerde Sven van Beek lieten zich afgelopen week ontvallen dat het jammer is dat Jong Feyenoord niet wekelijks wedstrijden op niveau speelt, zodat spelers de kans krijgen om wedstrijdritme op te doen. Van Bronckhorst kan zich wel vinden in deze woorden: “Dat merk je wel, er staan op dit moment geen wedstrijden ingepland. Spelers als Van Beek, Bart Nieuwkoop en Sam Larsson hebben minuten nodig.”