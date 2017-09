Bayern-kandidaat genoemd: ‘Hij is qua werkwijze vergelijkbaar met Guardiola’

Carlo Ancelotti zat de laatste weken al niet meer rustig op zijn stoel bij Bayern München en na de 3-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League kreeg hij zijn ontslag. Erik Meier, oud-voetballer van onder meer Bayer Leverkusen en tegenwoordig analist van het Duitse Sky, zegt niet verrast te zijn door het gedwongen vertrek van de Italiaanse coach en denkt te weten wie hem moet opvolgen bij FC Hollywood.

Meier volgde de prestaties van Bayern dit seizoen nauwlettend en merkte al snel dat het geen geoliede machine meer is. Volgens de oud-voetballer ontbrak er een duidelijk plan onder het bewind van Ancelotti. De trainer baarde opzien door tegen PSG spelers als Arjen Robben, Franck Ribéry en Mats Hummels op de bank te zetten. “Dan ga je bij wijze van spreken all-in met poker”, zegt Meier tegen de NOS. “Bij Ribéry was het wel duidelijk dat zijn verhouding met Ancelotti niet optimaal was. Zijn shirt ging de hele dug-out door na zijn wissel tegen Anderlecht. Dat gedrag was een regelrechte aanval op de trainer. Robben reageerde woensdagavond heel netjes op vragen, maar ook hij heeft regelmatig niet gespeeld."

Over wie de beste kandidaat is om Ancelotti op te volgen, is Meier duidelijk. Hij schuift Thomas Tuchel naar voren, de trainer die sinds afgelopen zomer clubloos is na zijn vertrek bij Borussia Dortmund. "Ik denk dat hij op dit moment de beste keuze is. Hij is qua werkwijze vergelijkbaar met Guardiola en kan weer een duidelijke lijn aanbrengen in het spel van Bayern, want die valt nu niet te ontdekken. Daar is behoefte aan. Julian Nagelsmann doet het goed bij Hoffenheim, maar is in mijn ogen nog niet klaar voor het grote werk."