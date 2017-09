Pizarro keert terug in de Bundesliga en tekent tot medio 2018

1. FC Köln versterkt zich per direct met Claudio Pizarro. De Peruviaans international tekent tot aan het einde van het seizoen bij de hekkensluiter van de Bundesliga. De 38-jarige aanvaller is geen onbekende in de Duitse competitie. Eerder speelde hij al voor Werder Bremen en Bayern München. De ervaren spits gaat bij zijn nieuwe club spelen met rugnummer 39.

De 79-voudig international zat zonder club nadat zijn aflopende contract bij Werder Bremen afgelopen zomer niet werd verlengd. FC Köln staat na zes competitieduels onderaan met slechts een punt. Met Pizarro in de ploeg hoopt trainer Peter Stöger de weg naar boven in te slaan. “Claudio is een uitstekende spits en beschikt over een persoonlijkheid welke goed voor het team is”, zegt hij op de clubwebsite. “Köln is een grote traditionele club, die ik wil helpen met mijn kwaliteiten en ervaring”, aldus Pizarro.

Pizarro heeft in totaal 430 wedstrijden in de Bundesliga in de benen in zijn tijd bij Bayern en Werder Bremen. Daarin was hij goed voor 191 doelpunten en 73 assists. Hij kwam tussendoor nog een seizoen uit voor Chelsea, waarin hij in 21 wedstrijden twee keer scoorde. Komende zondag kan hij zijn Bundesliga-rentree maken als zijn nieuwe club bezoek krijgt van RB Leizpig.