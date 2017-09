Ralf Seuntjens: ‘Mats is sowieso getalenteerder dan ik’

Ook de selectie van VVV-Venlo kwam op bezoek op de FIFA18 Xperience op Utrecht Centraal. De ploeg van trainer Maurice Steijn presteert vooralsnog boven verwachting en bezet een verrassende achtste plaats in de Eredivisie na zes speelrondes. Verslaggever Justus Dingemanse sprak in Utrecht met Ralf Seuntjens, Vito van Crooy en Clint Leemans over de vliegende start van de Venlonaren en vroeg naar de verwachtingen van de voetballers voor de rest van het seizoen.