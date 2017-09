‘Over Ajax en Feyenoord hoeven we het niet te hebben, wij zijn lekker bezig’

Na de Europese uitschakeling en verliespartij tegen sc Heerenveen (2-0) nam de druk op PSV en diens trainer Phillip Cocu fors toe. Ruim twee weken later en drie overwinningen verder, ziet de wereld er in Eindhoven plots heel anders uit, mede door tegenvallende prestaties van titelconcurrenten Ajax en Feyenoord. Aanvoerder Marco van Ginkel beseft dat hij en zijn ploeggenoten komend weekend tegen Willem II opnieuw goede zaken kunnen doen in de Eredivisie.

PSV legde thuis Feyenoord over de knie (1-0) en won vervolgens met gemak van SDC Putten in de KNVB Beker (0-4), waarna een 1-7 uitzege volgde op FC Utrecht. De ploeg van Cocu gaat aan kop in de Eredivisie en de manier waarop het de afgelopen weken is gelopen, verbaast Van Ginkel. "Wij hebben tegen Utrecht een mooie uitslag neergezet en de grote clubs verliezen verrassend. Soms is alles dus mogelijk", zegt hij tegen Omroep Brabant. "Over Ajax en Feyenoord hoeven we het niet te hebben, maar wij zijn lekker bezig. Belangrijke wedstrijden hebben we gewonnen en met nog één wedstrijd voor de interlandstop willen we die reeks tegen Willem II natuurlijk voortzetten.”

Hoewel PSV aan kop gaat in de Eredivisie, blijft Van Ginkel met beide benen op de grond en wil hij niets weten van alle euforie die rond de koploper hangt. "Je weet hoe dat gaat. We wonnen de topper tegen Feyenoord en dan ook nog met zo'n uitslag van FC Utrecht winnen zegt wel iets over ons team", aldus Van Ginkel, die weet dat PSV dit weekend misschien wel verder kan uitlopen op de concurrenten. "Ajax en Feyenoord hebben het moeilijk en AZ en zeker Heerenveen doen het goed. Dus dat worden voor al die ploegen belangrijke potjes.”