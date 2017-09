Bosz kan zaterdag in Augsburg indrukwekkend record van Tuchel evenaren

FC Augsburg startte het seizoen niet best, met eliminatie in de eerste ronde van de DFB Pokal en een nederlaag op de eerste speeldag bij Hamburger SV (1-0). Daarna werd echter niet meer verloren. Borussia Dortmund is de trotse koploper van de Bundesliga, met zestien punten uit zes duels. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de WWK Arena, zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur.

O Borussia Dortmund heeft slechts één van de laatste dertien competitieduels met FC Augsburg verloren: acht zeges, vier remises en een 0-1 nederlaag in februari 2015. Beide ontmoetingen in het voorbije Bundesliga-seizoen eindigden in 1-1.

O Borussia Dortmund verloor nog nooit een Bundesliga-duel in Augsburg: vier zeges, twee remises. Alleen bij Energie Cottbus bleven die Borussen even lang verstoken van een nederlaag: zes zeges.

O Borussia Dortmund maakte tot dusver dertig Bundesliga-treffers tegen FC Augsburg. Een aantal dat alleen Bayern München kan evenaren.

O FC Augsburg heeft in de laatste vijf competitieduels, goed voor elf punten, niet één nederlaag geleden: drie zeges, twee remises. Het puntenaantal is het hoogste aantal ooit van die Fuggerstädter na zes speeldagen.

O Voor het eerst sinds november 2016 heeft FC Augsburg in twee opeenvolgende duels in de Bundesliga de nul gehouden. In de eerste negentien duels onder Manuel Baum slaagde de club daar tweemaal in.

O FC Augsburg verloor niet één van de laatste zes Bundesliga-duels in eigen huis: vier zeges, twee remises. Dat is de beste thuisreeks op het allerhoogste niveau sinds het debuutseizoen in de Bundesliga: 2011/12, toen acht duels op rij.

O Borussia Dortmund kende nimmer een betere start dan dit seizoen, met zestien punten uit de eerste zes duels. Geen enkele Bundesliga-club had ooit na zes speeldagen een beter doelsaldo dan die Borussen deze voetbaljaargang: 19 doelpunten voor, 1 tegen.

O Pierre-Emerick Aubameyang scoorde in acht van zijn laatste negen ontmoetingen in de Bundesliga: twaalf doelpunten. Dit seizoen staat de teller op acht treffers, na zes duels.

O Als Borussia Dortmund niet van FC Augsburg verliest, evenaart Peter Bosz het clubrecord van zijn voorganger. Thomas Tuchel is vooralsnog de enige coach die in zijn eerste zeven Bundesliga-duels niet één nederlaag leed: vijf zeges, twee remises.

O Maximilian Philipp was afgelopen weekeinde voor het eerst betrokken bij drie treffers in één Bundesliga-duel: twee goals en een assist in de 6-1 zege van Borussia Dortmund op Borussia Mönchengladbach. In zijn eerste zes duels voor de Bundesliga-club was hij goed voor vier doelpunten en één assist, allemaal thuis.