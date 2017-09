Kluivert debuteert in selectie Jong Oranje; Bazoer overleeft schifting Langeler

Jong Oranje speelt volgende week vrijdag een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland, terwijl Oekraïne vier dagen later de tegenstander is. Bondscoach Art Langeler heeft vrijdagochtend zijn definitieve selectie voor die twee duels bekend gemaakt en duidelijk is dat PSV met vijf speler hofleverancier is en dat Justin Kluivert zijn debuut maakt.

“Hij was de vorige keer ook in de selectie opgenomen, maar moest toen tot zijn eigen spijt afzeggen met een blessure. Intussen is hij weer fit, hopelijk blijft dit zo! Jaïro Riedewald is weer fit na een blessure en sluit ook weer aan”, legt de bondscoach uit op de officiële website van de KNVB. Naast Kluivert kan ook Feyenoord-doelman Justin Bijlow zijn debuut gaan maken en ook Riechedly Bazoer is weer van de partij in de definitieve selectie.

De middenvelder van VfL Wolfsburg ontbrak nog in de vorige interlandperiode omdat hij eerder een uitnodiging van Langeler naast zich neer had gelegd: “Nadat Riechedly er in maart voor koos om bij zijn club te blijven - in plaats van mee te gaan naar Spanje - hebben we hem twee periodes niet uitgenodigd. Na een goed gesprek, waarin Riechedly aangaf graag weer te willen komen, hebben we hem weer opgenomen in de selectie”, legt de keuzeheer zijn besluit uit.

De selectie van Jong Oranje kent verder met onder meer Frenkie de Jong, Timothy Fosu-Mensah, Jeremiah St. Juste, Kevin Diks, Bart Ramselaar en Steven Bergwijn een aantal bekende namen. Ilias Alhaft, Pelle van Amersfoort, Hidde ter Avest, Juninho Bacuna, Damian van Bruggen, Rick van Drongelen, Jay-Roy Grot, Jeremy Helmer, Justin Hoogma en Richairo Zivkovic overleefde de schifting niet.

De definitieve selectie van Jong Oranje:

Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg), Steven Bergwijn (PSV), Justin Bijlow (Feyenoord), Kevin Diks (Feyenoord), Joël Drommel (FC Twente), Denzel Dumfries (sc Heerenveen), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Oussama Idrissi (FC Groningen), Frenkie de Jong (Ajax), Gervane Kastaneer (1. FC Kaiserslautern), Justin Kluivert (Ajax), Sam Lammers (PSV), Yanick van Osch (PSV), Thomas Ouwejan (AZ), Bart Ramselaar (PSV), Jairo Riedewald (Crystal Palace), Pablo Rosario (PSV), Jeremiah St. Juste (Feyenoord) en Guus Til (AZ).