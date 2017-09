Löw laat Özil en Götze thuis en roept Younes wel op voor ‘die Mannschaft’

Duitsland kan zich komende donderdag in Belfast tegen Noord-Ierland verzekeren van deelname aan het WK, dat volgende zomer in Rusland gehouden wordt. Bondscoach Joachim Löw heeft zijn selectie bekendgemaakt een daarin is geen plaats voor Mesut Özil, Mario Götze en Sami Khedira. Amin Younes mag zich wel bij die Mannschaft melden.

Ook Jérôme Boateng is weer van de partij, nadat hij afgelopen periode met een bovenbeenblessure kampte. Özil (knie), Götze (gebrek aan wedstrijdritme) en Khedira (lies) ontbreken allen vanwege blessures. Younes mag zich wel opnieuw melden bij de Duitse selectie, nadat hij ook tijdens de interlands tegen Tsjechië en Noorwegen in september en tijdens de Confederations Cup afgelopen zomer al van de partij was.

Een gelijkspel in Noord-Ierland volstaat voor Duitsland om zich te plaatsen voor het WK. De voorsprong van die Mannschaft op de Noord-Ieren bedraagt vijf punten. Als Noord-Ierland een stunt uithaalt, heeft Duitsland drie dagen later een tweede kans om de eerste plaats in de groep veilig te stellen. Volgende week zondag sluiten de Duitsers de kwalificatiereeks namelijk af met een thuiswedstrijd tegen Azerbeidzjan.