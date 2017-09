Ali Messaoud op FIFA18 XP: ‘Het is altijd leuk even met jezelf te spelen’

Ook Excelsior kwam deze week op bezoek bij de FIFA18 Xperience op Utrecht Centraal en vanzelfsprekend waren de heren in hun nopjes na de 0-2 winst op AZ in Alkmaar. Voetbalzone was natuurlijk weer van de partij toen de heren hun virtuele potjes kwamen spelen en Justus sprak onder meer met smaakmakers Mike van Duinen, Stanley Elbers, Hicham Faik, Ali Messaoud en PSV-huurling Jordy de Wijs.