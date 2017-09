PSV boekt voor vijfde jaar op rij winst en houdt miljoenen over aan seizoen

PSV heeft vrijdagochtend de jaarcijfers voor het voetbaljaar 2016/17 bekend gemaakt en de Eindhovenaren maken voor het vijfde jaar op rij winst. Hoewel de winst iets is gekrompen ten opzichte van het jaar ervoor, houdt PSV netto 2,2 miljoen euro over aan het afgelopen seizoen, dat op sportief gebied niet tot de succesvolste uit de clubgeschiedenis gerekend kan worden.

PSV werd afgelopen seizoen derde in de Eredivisie, terwijl het Europees ook vrij vroeg klaar was. Ten opzichte van het jaar ervoor incasseerden de Eindhovenaren dus minder geld van de UEFA. Doordat de club daardoor verschillende premies en bonussen niet uit hoefde te betalen aan de selectie, is het resultaat onder de streep nog wel positief. Het eigen vermogen van PSV is gestegen naar 34 miljoen euro, al daalde de netto omzet met bijna tien miljoen euro (van 95,26 miljoen naar 85,88 miljoen).

Doordat de club dit seizoen ook naast de groepsfase van de Europa League greep, zal het bedrijfsresultaat voor de huidige voetbaljaargang waarschijnlijk zo’n vijf miljoen euro netto lager liggen dan vorig seizoen: “Het is een grote uitdaging om dit goed te maken door transfers gedurende het seizoen aangezien de kwaliteit van de selectie op peil dient te blijven en de investeringen in het jeugdcomplex op De Herdgang doorgang zullen vinden”, schrijft de directie in het jaarverslag. De transfer van Davy Pröpper, die voor ruim dertien miljoen euro naar Brighton & Hove Albion vertrok, is overigens nog niet meegenomen in de cijfers.