‘Transfersom Mbappé dit boekjaar al meegerekend: PSG moet vrezen’

Kylian Mbappé wordt dit seizoen door Paris Saint-Germain gehuurd van AS Monaco. Les Parisiens zijn verplicht om de aanvaller volgende zomer voor 180 miljoen euro definitief over te nemen van de Monegasken. Toch zal die transfersom dit seizoen al meegerekend worden, waardoor PSG mogelijk niet voldoet aan de Financial Fair Play-regels.

Paris Saint-Germain weekte namelijk afgelopen zomer ook Neymar voor het duizelingwekkende bedrag van 222 miljoen los bij Barcelona. BILD weet nu te melden dat de transfersom voor Mbappé ook al over dit boekjaar zal worden gerekend. Daardoor komen de totale transferuitgaven van PSG volgens de Duitse krant op 418 miljoen euro. Ook Yuri Berchiche en Dani Alves kwamen afgelopen zomer naar Parijs.

Met de Financial Fair Play-regels wil de UEFA voorkomen dat clubs meer uitgeven dan dat ze binnenkrijgen. Ook mag een club niet meer dan zeventig procent van de omzet aan spelerskosten betalen. Om een straf te ontlopen, zal Paris Saint-Germain in de winter spelers moeten verkopen. Zoals het er nu naar uitziet, kan PSG een straf verwachten van de UEFA. De Europese voetbalbond startte eerder al een formeel onderzoek naar de Franse topclub.

Bij les Parisiens werd er destijds met verbazing gereageerd op het onderzoek. “We hebben de commissie van Financial Fair Play op de hoogte gehouden van de transfers in deze zomer. En dat zijn we niet verplicht”, liet de club in een verklaring weten. Volgens BILD had men er echter op gerekend dat de transfersom van Mbappé pas volgend seizoen meegerekend zou worden.