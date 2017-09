Vertrek bij PSV bleef uit: ‘Ik stond en sta nog steeds achter die uitspraken’

PSV nam afgelopen zomer afscheid van een aantal basiskrachten, maar Santiago Arias bleef ondanks aanhoudende transfergeruchten toch in Eindhoven. De Colombiaan werd in verband gebracht met clubs als Swansea City en Tottenham Hotspur, die echter nooit concreet werden. Arias heeft zich, ondanks dat hij vorig seizoen liet weten wel zo’n beetje toe te zijn aan een nieuwe uitdaging, inmiddels weer volledig gefocust op PSV.

“Ik heb daar in de zomer over nagedacht en stond en sta achter die uitspraken. Een transfer was misschien best mogelijk, maar zover is het niet gekomen. Ik ga hier niet zomaar weg en heb de knop omgezet. Er zijn nog genoeg uitdagingen bij PSV”, legt hij uit in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Aan inzet zal het niet ontbreken, maar dat is niet altijd genoeg. Soms wordt het uiterste gevraagd.”

PSV maakte afgelopen seizoen een teleurstellend jaar door en Arias wist zich niet aan de algehele malaise te ontworstelen. Deze jaargang is hij er echter in geslaagd om sneller zijn vorm te hervinden. Daarnaast heeft Arias aan trainer Phillip Cocu laten weten dat hij en zijn vrouw gelukkig zijn in Noord-Brabant: “Het is hier in Eindhoven tranquilo (rustig, red.) en dat is wat we in onze huidige levensfase kunnen gebruiken. Volgend jaar komt er misschien weer wat anders, al zal dat ook van het WK afhangen.”