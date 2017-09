Van Dijk onder de indruk: ‘Hij is een geweldige spits, als hij fit is'

Virgil van Dijk hoopte afgelopen zomer een transfer naar een Engelse topclub te maken. De Nederlandse verdediger kreeg zijn zin echter niet en staat zodoende nog altijd onder contract bij Southampton. Sinds 2015 speelt Van Dijk in het shirt van the Saints en in twee jaar nam hij het op tegen diverse spitsen in de Premier League.

Gevraagd naar zijn lastigste tegenstander, moet Van Dijk even nadenken. “Ik denk Daniel Sturridge, als hij fit is. Hij is een geweldige spits. En Sergio Agüero, niet te vergeten. Hij is ook fantastisch, zoals je weet”, wordt de verdediger van Southampton geciteerd door de Daily Mirror. Van Dijk ontwikkelde zich afgelopen seizoenen behoorlijk bij Southampton en speelde zich daarmee in de kijker bij clubs als Chelsea, Liverpool en Manchester City.

De ontwikkeling van Van Dijk is ook de makers van FIFA 18 niet ontgaan. Zijn rating is dit seizoen omhoog geschoten naar 83. “Ik had een rating van 79, dus het is een stuk verbeterd. Maar het kan nog beter. Ik heb alles gezien en ik denk dat mijn snelheid nog wel wat hoger kan zijn. Het is wel prima voor een centrale verdediger, maar als er iets verbeterd moet worden, is het mijn snelheid.”