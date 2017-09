Lineker weigerde shirt aan Guardiola te geven: ‘Ik wist niet dat jij het was’

Tegenwoordig kennen Josep Guardiola en Gary Lineker elkaar goed, maar dat is weleens anders geweest. In een interview met Lineker voor de BBC herinnert de Spaanse manager van Manchester City dat hij ooit als kleine jongen om het shirt van de oud-international vroeg. De Engelsman gaf zijn shirt echter niet weg.

Guardiola speelde in de jeugdopleiding van Barcelona toen Lineker in het eerste elftal van de Catalanen speelde. Daardoor was de huidige manager van Manchester City eens ballenjongen tijdens een wedstrijd van Lineker, die tussen 1986 en 1989 bij Barcelona speelde. “Wist je dat ik ballenjongen was en jouw ballen aangaf? Ik vroeg je na de wedstrijd om je shirt, maar je gaf die niet weg”, herinnert Guardiola zich.

“Ik heb je nooit vergeven”, grapt de manager van the Citizens. Lineker weet waarom hij zijn shirt destijds niet weggaf. “Ik wist niet dat jij het was. Waarschijnlijk had je toen nog haar. Ik voel me er nu heel slecht over, maar destijds was het verboden om je shirt weg te geven na een wedstrijd. Je speelde het hele seizoen in hetzelfde shirt. Ik zal je nu mijn shirt geven.” Daar neemt Guardiola genoegen mee: “Ik zal je vergeven, ik heb je shirt nu.”