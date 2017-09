Manchester City bevestigt auto-ongeluk Agüero in Amsterdam

Sergio Agüero is donderdagavond gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Amsterdam, zo meldt Manchester City vrijdagmorgen via de officiële kanalen. De Premier League-club reageert zodoende op de eerdere berichtgeving van diverse media in Argentinië en Engeland. Nader onderzoek moet uitwijzen wat hij precies mankeert.

De artsen van de club zullen vrijdag zijn verwondingen bekijken om in te kunnen schatten hoe lang Aguero uit de roulatie is, maar waarschijnlijk kampt hij met een of meerdere gebroken ribben. Hij was donderdag in Amsterdam om een concert van de Colombiaanse zanger Maluma bij te wonen in AFAS Live, nabij de Johan Cruijff ArenA. De taxi die hem naar Schiphol moest brengen crashte in Buitenveldert tegen een verkeerspaal. Twee personen raakten daarbij gewond.

Voor Guardiola is het waarschijnlijke wegvallen van Agüero al een tweede dreun in korte tijd. Donderdag werd bekend dat linksback Benjamin Mendy minimaal zes maanden moet toekijken vanwege een gescheurde kruisband. Diverse media gaan ervan uit dat Agüero zeker zes tot acht weken niet in actie zal kunnen komen.