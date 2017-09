Ramos reageert op nieuwe ophef rondom Piqué: ‘Dat is niet de beste keuze’

De regionale regering van Catalonië blijft volharden in haar plan om op 1 oktober een volksraadpleging te houden. Als een meerderheid van de kiezers voor een eigen ‘Catalaanse republiek’ is, kan spoedig een afscheidingsproces in gang worden gezet. De Spaanse regering verzet zich echter fel tegen dit voornemen.

Gerard Piqué liet via zijn Twitter-account weten voorstander te zijn van een referendum. De verdediger van Barcelona is vanwege zijn sterke gevoelens voor Catalonië sowieso niet al te geliefd onder de aanhangers van het nationale elftal van Spanje. Dat leidde al regelmatig tot fluitconcerten tijdens interlands en zelfs openbare trainingen zodra Piqué aan de bal was.

De fluitconcerten verdwenen de laatste maanden, maar na zijn tweet werd #piquefueradelaseleccion (Piqué uit het nationale elftal, red.) trending topic in Spanje. "De tweet van Piqué is niet de beste keuze als je niet wil worden uitgefloten", reageerde Sergio Ramos in gesprek met Marca. "En het is wellicht ook niet voor de groep, maar iedereen is vrij om te zeggen wat hij wil."