‘Dit Everton lijkt op het langzame Manchester United van Louis van Gaal’

Everton stelde donderdagavond teleur door in eigen huis met 2-2 gelijk te spelen tegen Apollon Limassol. Wayne Rooney opende weliswaar de score tegen de Cyprioten, maar kon verder niet voorkomen dat ook het tweede Europa League-duel uitliep op een teleurstelling voor the Toffees. Martin Keown moet bij het zien van Everton denken aan het Manchester United van Louis van Gaal van enkele jaren geleden.

“Het zou interessant zijn om Rooney na de wedstrijd aan te spreken, want voelt het voor hem weer alsof hij onder Van Gaal bij Manchester United speelt? Daar lijkt het namelijk wel op. De voorhoede van Manchester United verloor zijn flair toen Van Gaal kwam, iets wat een traditie bij de club was geworden. Rooney leek het meest te lijden onder het leiderschap van Van Gaal”, stelt Keown tegenover BT Sport.

“Dit Everton lijkt op het langzame Manchester United van een aantal jaar geleden. Daarnaast vraag ik me af of Ronald Koeman wel zijn beste spelers gebruikt. Kevin Mirallas en Ademola Lookman zaten op de bank en zij zijn goede dribbelaars”, vervolgt de oud-verdediger van onder meer Arsenal en Everton. “Ze hebben pas vier doelpunten gemaakt, het lijkt of ze een beetje flair voorin missen.”

Koeman miste vertrouwen bij zijn elftal. “We begonnen erg armoedig. We speelden zonder zelfvertrouwen en maakten veel verkeerde keuzes. We kwamen dankzij een cadeautje terug in de wedstrijd, waarna de tweede helft een stuk beter was”, aldus de teleurgestelde manager van the Toffees. “Als je het moeilijk hebt, durf je vaak niet te voetballen. Als meerdere spelers dat hebben, wordt voetbal erg lastig.”