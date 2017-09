Heerenveen loopt weg met ‘Maicon’: ‘Dat is een extraverte jongen’

Kik Pierie en Denzel Dumfries maken een goede indruk bij sc Heerenveen. Het heeft de verdedigers de bijnamen van Frank de Boer, gegeven door de media in België, en Maicon, gegeven door zijn ploeggenoten, op. Dumfries heeft onder zijn ploeggenoten zo veel indruk gemaakt, dat hij al wordt neergezet als de Braziliaanse rechtsback.

Jurgen Streppel weet dat Heerenveen, dat sinds de zomer op acht plaatsen gewijzigd is en nu tweede staat, er beter op staat, vooral in defensief opzicht. Hij is blij met de aanwezigheid van 'jongens die weten wat er wordt gevraagd'. "En zoals Alex Pastoor onlangs zei over Denzel Dumfries: dat is een extraverte jongen, waardoor er iets ontstaat in zo’n kleedkamer. Dat hebben we ook met Warner Hahn en Martin Hansen."

"Afgelopen week liep een training niet zoals we met zijn allen wilden en daar wordt dan gelijk door de groep over gepraat", zo vertelt de oefenmeester in gesprek met De Telegraaf. "Het meedenken en willen ontwikkelen in deze groep is mooi. Hier heerst geen mentaliteit van: ’We doen het omdat het moet en we gaan naar huis’." Streppel vindt dat Heerenveen vooral 'lekker normaal' moet blijven doen, ook tegen Ajax. "Doen waar we goed in zijn met de schwung die we tegen PSV hadden."