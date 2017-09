‘De overeenkomsten tussen Marcel Keizer en Ancelotti zijn levensgroot’

Het Technisch Hart van Ajax heeft niet het recht Marcel Keizer te ontslaan zonder zelf op te stappen en/of zichzelf op te heffen, zo oordeelt Valentijn Driessen. In de optiek van de chef voetbal van De Telegraaf ontbreekt ieder greintje topvoetbal in de RvC, is het chaos binnen het Technisch Hart en worden harde beslissingen nog altijd uitgesteld.

Driessen wijst erop dat Bayern München, dat donderdag afscheid nam van Carlo Ancelotti, voor het huidige Ajax de voorbeeldclub is. "Dat belooft weinig goeds voor trainer Marcel Keizer als het zondag fout afloopt met Ajax bij Heerenveen. De overeenkomsten tussen Keizer en Ancelotti, tussen Ajax en Bayern zijn levensgroot met de totale mislukte Europese campagne van Ajax, het vaak kwetsbare spel, de magere competitieresultaten, terwijl spelers als Ziyech, Dolberg en Schöne niet de indruk wekken voor Keizer door het vuur te gaan."

Volgens de chef voetbal van het dagblad is het maar de vraag of Keizer het juiste gereedschap heeft gekregen van de clubleiding van Ajax, na het vertrek van Davy Klaassen, Bertrand Traoré en Davinson Sánchez. "Het is een gotspe dat Keizer voor de linksachterpositie ten einde raad een beroep moet doen op de tweemaal afgeschreven Mitchell Dijks", zo vertelt hij in zijn column in De Telegraaf, terwijl miljoenenaankopen als David Neres, Luis Orejuela en Maximilian Wöber niet eens invielen in het laatste competitieduel met Vitesse (1-2).

Driessen zet veel vraagtekens bij de structuur van het Technisch Hart, nog los van hun keuze voor Keizer als opvolger van Peter Bosz. "Maar wie roept wie tot de orde? Algemeen directeur Edwin van der Sar beoordeelt Van der Sar als voorzitter van het technisch hart. Dennis Bergkamp evalueert als lid van het technisch hart de assistent-trainer Bergkamp. Vervolgens beoordeelt Keizers assistent Bergkamp als lid van het technisch hart hoofdtrainer Keizer."