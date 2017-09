‘Agüero voorlopig aan de kant na auto-ongeluk in Amsterdam’

Sergio Agüero kan voorlopig niet in actie komen voor Manchester City en het nationale elftal van Argentinië, zo verzekeren diverse Argentijnse media. Hoewel het nog wachten is op een officieel bericht, zou de aanvaller donderdagavond een of meerdere ribben hebben gebroken tijdens een auto-ongeluk in Amsterdam.

Agüero bezocht donderdagavond een concert in Amsterdam van de Colombiaanse zanger Maluma in AFAS Live. Na afloop nam het gezelschap een taxi naar Schiphol. De chauffeur verloor de macht over het stuur en raakte een paal. Alhoewel Agüero zijn autogordel om had, brak de aanvaller naar verluidt enkele ribben.

Voormalig werkgever Independiente wenst Agüero zelfs al succes toe bij zijn herstel, maar Manchester City en de Argentijnse bond AFA hebben nog geen officiële mededelingen gedaan. De zogenaamde afwezigheid van de 29-jarige Agüero zou een hard gelag voor zowel Manchester City als Argentinië zijn: el Kun is erg belangrijk voor het team van Josep Guardiola, terwijl zijn vaderland nog lang niet zeker is van een toegangsbewijs voor het WK van volgend jaar in Rusland.