Seedorf kan trainerscarrière nieuw leven inblazen na bezoek aan Boundary Park

Clarence Seedorf wordt mogelijk de nieuwe trainer van Oldham Athletic. De nummer 23 van de League One, het derde niveau in Engeland, ontdeed zich eerder deze week van John Sheridan en is nu op zoek naar een nieuwe manager. Seedorf is samen met Alan Stubbs de belangrijkste kandidaat om voor de selectie te staan.

De 41-jarige Seedorf, die eerder aan het roer stond bij AC Milan en het Chinese Shenzhen, zit al sinds december zonder baan. De oud-voetballer zou naar verluidt zelfs al een rondleiding hebben gehad op Boundary Park, het stadion van Oldham Athletic, onder leiding van voorzitter Simon Cornet.

Oldham Athletic pakte tot dusver maar zeven punten uit de eerste tien competitieduels en werd ook geëlimineerd in de EFL Cup. Bij the Latics staan onder meer Queensy Menig en Gevaro Nepomuceno op de loonlijst.