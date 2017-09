Fraser baalt van tweede tegengoal: ‘Daar ben ik ook echt pissig over’

Vitesse verloor donderdagavond ook de tweede groepswedstrijd in de Europa League. Twee weken na de thuisnederlaag tegen Lazio (2-3) ging het team van Henk Fraser ook ten onder bij OGC Nice: 3-0. Henk Fraser baalde ten zeerste van de nederlaag in Zuid-Frankrijk en vooral de tweede tegentreffer wekte irritatie bij de oefenmeester.

Thulani Serero leed balverlies op de helft van OGC Nice en mocht vervolgens na een sprint van zeventig meter de 2-0 maken, ondanks de aanwezigheid van vier verdedigers van Vitesse. "Bij de eerste tegengoal kun je nog een verhaal maken, dat het kan gebeuren. De derde misschien ook, omdat het in de eindfase is. De tweede goal niet, die vergooit de wedstrijd en daar ben ik ook echt pissig over."

"Die andere twee momenten kan ik nog iets nuanceren. Die tweede goal was echt onnodig", zo verzuchtte Fraser bij FOX Sports. De oefenmeester van Vitesse baalde met name van het balverlies van Serero. "We hebben hem met een bepaalde bedoeling in het team. En dat betekent ideeën creëren, dat brengt risico met zich mee. Dat moment is al een paar keer gebeurd in de wedstrijd, dan coach je het aan. Je bent drie maanden bezig om het aan te geven."

"Dan ben je pissig, omdat het een herhaling van zetten is. Het kost ons indirect de wedstrijd. Op dat moment is dat hetgeen wat de wedstrijd vergooit. Een 1-0 in de rust is vervelend, maar te overzien. Na die 2-0 ga je denken aan schade beperken. Ze zijn dodelijk in de omschakeling en dat heb je gezien bij de tweede goal." Fraser vond dat er plaats moest zijn voor realisme. "Zijn we weggespeeld? Nee. Was het een maatje te groot? Absoluut."