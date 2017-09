AC Milan antwoordt met zesde Europese zege op verrassende nederlaag

AC Milan heeft zich donderdagavond enigzins hersteld van de verrassende competitienederlaag van afgelopen zondag, bij Sampdoria (2-0). Het team van Vincenzo Montella won in eigen huis met 3-2 van NK Rijeka en dat betekende de tweede zege uit evenveel groepsduels in de Europa League. Inclusief voorrondes zijn de Noord-Italianen in elke ontmoeting in het Europese toernooi als winnaar van het veld gestapt.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Eber, die aan de buitenspelval ontsnapte en langs het doel schoot. Na veertien speelminuten verscheen de 1-0 op het scorebord. André Silva ontving de bal aan de linkerkant, sneed naar binnen en schoot uit een moeilijke hoek binnen: 1-0. In het restant van de verder saaie eerste helft was Rijeka alleen gevaarlijk via Jakov Puljic, wiens kopbal door Gianluigi Donnarumma werd gekeerd.

Nog geen tien minuten na rust verdubbelde Mateo Musacchio de voordelige marge, met zijn eerste goal als Rossonero. Patrick Cutrone raakte de bal volledig verkeerd na een corner, waarna Musacchio de bal van Leonardo Bonucci kreeg en van dichtbij raak schoot: 2-0. Het team van Montella leek dus op een eenvoudige zege af te stevenen, maar niets was minder waar.

Boadu Maxwell Acosty was zes minuten voor tijd sneller dan Bonucci en kreeg de bal uiteindelijk achter Donnarumma: 2-1. Zes minuten later stond het zelfs gelijk: Alessio Romagnoli bracht Matic Crnic naar de grond, waarna Donnarumma de slappe penalty van Josip Elez niet kon keren. De drie punten gingen in de extra tijd toch naar Milan: na voorbereidend werk van Fabio Borini werkte Cutrone het leer over Simon Sluga.