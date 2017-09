Toptalent Arsenal gaat viraal met enkelbreker: ‘Doet me denken aan Neymar’

Arsenal rekende donderdagavond in de Europa League zonder al te veel problemen af met BATE Borisov. Manager Arsène Wenger gaf in Wit-Rusland enkele jeugdige talenten de kans om hun kunsten te vertonen en met name Reiss Nelson liet een uitstekende indruk achter. De pas zeventienjarige middenvelder speelde een sterke wedstrijd en werd na afloop bewierookt.

Wenger had in het met 2-4 gewonen groepsduel op de rechterflank een plek ingeruimd voor Nelson. "Zijn balberoeringen deden me denken aan die van Neymar of die van een andere topspeler", vertelde clubicoon Martin Keown bij BT Sport over de belofte. "Hij ging eenvoudig langs spelers en Wenger zal bekend zijn met de kwaliteiten die hij heeft."

Nelson is afkomstig uit de jeugdopleiding van Arsenal en staat te boek als een van de grootste talenten van Engeland. Wenger maakte dit seizoen al viermaal gebruik van hem. "Zijn capaciteiten op deze leeftijd zijn fenomenaal", vervolgde de oud-verdediger vol bewondering. "Deze jongen heeft een grote toekomst voor zich liggen."