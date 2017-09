‘Robben en vier andere spelers gingen uiteindelijk over ontslag Ancelotti’

Donderdag kwam er een einde aan de samenwerking tussen Bayern München en Carlo Ancelotti. Der Rekordmeister besloot de Italiaanse trainer op straat te zetten na de ruime nederlaag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain van een dag eerder. Voorzitter Uli Hoeness verzekert dat het besluit om Ancelotti te ontslaan weloverwogen is genomen.

Volgens de beleidsbepaler was de oefenmeester de controle in de kleedkamer kwijt. "Als coach kun je het je niet veroorloven om je belangrijkste spelers als tegenstander te hebben", wordt Hoeness geciteerd door Westfalenpost. "Ik heb in mijn leven geleerd dat niets gevaarlijker is dan een vijand in je eigen bed. Daardoor hebben we wel moeten ingrijpen."

Arjen Robben ontbrak in het met 3-0 verloren duel met PSG in de basiself van Bayern en zou op gespannen voet geleefd hebben met Ancelotti. "Er waren vijf spelers tegen hem", bevestigt Hoeness. De voorzitter liet niet doorschemeren om welke namen het ging, maar Duitse media weten zeker dat naast Robben ook Franck Ribéry, Jérôme Boateng, Mats Hummels en Kingsley Coman zich tegen de trainer zouden hebben gekeerd. “De situatie was onhoudbaar.”

Willy Sagnol zal nu tijdelijk de honneurs waarnemen bij Bayern. De Fransman fungeerde als rechterhand van Ancelotti en is door het bestuur van de Duitse topclub doorgeschoven. Hoeness beschouwt het echter als een tussenoplossing. "Na de interlandonderbreking van twee weken zullen we met een definitieve oplossing komen", besluit hij.