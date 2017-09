Walcott bezorgt winnend Arsenal droomstart; Giroud maakt jubileumtreffer

Arsenal heeft donderdagavond ook de tweede groepswedstrijd in de Europa League in winst omgezet. Twee weken na de zege op 1. FC Köln zegevierde de ploeg van manager Arsenal Wenger ook over BATE Borisov: 2-4. Theo Walcott nam de eerste twee treffers van de Londenaren in Wit-Rusland voor zijn rekening en Olivier Giroud bereikte in de tweede helft een mijlpaal in het tenue van the Gunners.

Wenger kon zeker tevreden zijn over het spel van Arsenal en het scoreverloop in de eerste helft. Arsenal maakte in amper 25 minuten tijd drie doelpunten en legde daarmee de basis voor de overwinning. Na negen minuten ging Jack Wilshere een één-twee met Giroud aan, waarna hij Walcott in staat stelde om te scoren: 0-1. Walcott verdubbelde daarna ook de voordelige marge. Doelman Denis Scherbitski schoot de bal recht in de voeten van de aanvaller, die dankbaar profiteerde en diagonaal raak schoot: 0-2.

De 0-3 kwam op naam van Rob Holding: Per Mertesacker bezorgde de bal na een corner bij de verdediger, die van dichtbij het derde doelpunt voor zijn rekening nam. Luttele minuten later zorgde Mirko Ivanic ervoor dat de tweede helft toch geen formaliteit was. Na een uitstekende actie van Alexei Rios aan de rechterkant was Ivanic sterker in de lucht dan Mohamed Elneny en kopte hij de bal krachtig raak achter David Ospina: 1-3.

Een overtreding op Shkodran Mustafi, vlak na rust, bracht de marge echter op drie. Giroud nam zijn verantwoordelijkheid en schoot vanaf elf meter zijn honderdste treffer voor Arsenal tegen de touwen, in zijn 238e officiële duel. De wedstrijd ging daarna op en neer, met kansen voor beide teams. Holding kon niet voorkomen dat Mikhail Gordeichuk er ook nog 2-4 van maakte, na een goede actie op links, maar de overwinning van de Londenaren in de Borisov Arena kwam niet meer in gevaar.