Nieuwe zege Lazio in leeg Olimpico betekent slecht nieuws voor Vitesse

Lazio heeft in de Europa League ook zijn tweede wedstrijd in groep K in winst weten om te zetten. Nadat de Romeinen twee weken geleden al hadden gewonnen van Vitesse, werd donderdagavond in een leeg Stadio Olimpico ook SV Zulte Waregem over de knie gelegd: 2-0. Felipe Caicedo en Ciro Immobile namen de doelpunten voor hun rekening in een slaapverwekkende wedstrijd.

Lazio trad net als in Arnhem aan zonder een groot aantal basiskrachten. Zo begonnen onder anderen Immobile, Sergej Milinkovic-Savic en Nani op de reservebank, terwijl Stefan de Vrij zelfs geheel buiten de selectie was gelaten door trainer Simone Inzaghi. Caicedo was wel van de partij en hij kon na ruim een kwartier spelen van dichtbij de score openen na een assist met het hoofd van Adam Marusic: 1-0.

De Belgen waren in hun eerste groepsduel met OGC Nice tegen een ruime nederlaag (1-5) aangelopen en hadden ook tegen Lazio weinig in de melk te brokkelen. De thuisploeg maakte op zijn beurt een inspiratieloze indruk, waardoor Essevee mocht blijven hopen op een punt. Lazio hield echter stand en slaagde er in de slotfase ook nog in zijn voorsprong te verdubbelen via invaller Immobile