Miljoenenaankoop Man City moet maanden revalideren en dreigt WK te missen

Manchester City moet het de komende maanden stellen zonder Benjamin Mendy. De Franse linkervleugelverdediger viel afgelopen weekeinde in het competitieduel met Crystal Palace geblesseerd uit en uit nader onderzoek is gebleken dat hij een gescheurde voorste kruisband heeft opgelopen, zo meldt zijn club donderdagavond via de officiële kanalen.

Mendy zal normaal gesproken zes tot negen maanden moeten herstellen van die blessure en zou zodoende zijn laatste wedstrijd dit seizoen al gespeeld kunnen hebben. De back had zich na zijn komst van AS Monaco afgelopen zomer vrijwel onmiddellijk opgewerkt tot een waarde in het elftal van Josep Guardiola en speelde tot nu toe vier wedstrijden in de Premier League.

Mendy zal vrijdag onder het mes gaan in Barcelona, zo laat Manchester City weten. Zijn blessure is ook een hard gelag voor de nationale ploeg van Frankrijk, daar hij de vaste linksback van bondscoach Didier Deschamps is. Mogelijk komt ook het WK van volgend jaar in Rusland daardoor in gevaar voor Mendy.

"Slecht nieuws jongens", zo vertelt Mendy op zijn Twitter-account. "Ik zal een paar maanden op huurbasis naar Injury FC gaan, met een gescheurde kruisband. Maar ik zal hopelijk snel en sterker terugkomen."