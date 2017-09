Iwobi: ‘We waren allemaal bezorgd dat hij bij Arsenal zou vertrekken’

Aan het eind van afgelopen seizoen was er veel onduidelijkheid over de toekomst van Arsène Wenger. De manager van Arsenal werd volop bekritiseerd en liep tevens uit zijn contract in het Emirates Stadium. Alex Iwobi geeft aan dat veel Arsenal-spelers hoopten dat de Fransman bij the Gunners actief zou blijven.

"We waren allemaal bezorgd dat hij zou vertrekken, omdat niemand wist wat er ging gebeuren", vertelt Iwobi in gesprek met de London Evening Standard. "Hij heeft mij als jonge speler de kans geboden en had vertrouwen in mij, dus ik was wel bezorgd, want wie weet wie dan de nieuwe manager zou worden en of hij het wel in mij zag zitten?"

"Ik ben heel dankbaar dat hij is gebleven", vervolgt de aanvallende middenvelder annex buitenspeler. "Maar je weet het nooit. Een andere manager kan komen en mij zelfs tot aanvoerder benoemen." Inmiddels heeft Wenger bijgetekend tot de zomer van 2019, maar er is nog altijd veel kritiek op de 67-jarige oefenmeester. Momenteel staan the Gunners op de zevende plaats in de Premier League, met tien punten uit zes wedstrijden.