Slechtste FIFA 18-speler voetbalt voor NAC Breda: ‘Het is eigenlijk heel vet’

Vrijdag komt FIFA 18 uit en ook alle spelers uit de Eredivisie zijn beoordeeld op hun kwaliteiten. NAC Breda heeft de twijfelachtige eer om de slechtste speler uit de Eredivisie te huisvesten, aangezien Bodi Brusselers volgens het voetbalspel gezien wordt als de minste voetballer uit de hoogste Nederlandse divisie.

De beoordelaars van spellenfabrikant EA Sports geven Brusselers namelijk een rating van slechts 56. "Ik speel het spel zelf niet, veel ploeggenoten doen dat wel", zegt Brusselers in gesprek met Omroep Brabant. "Dat doen ze vooral omdat ze het spel leuk vinden, niet omdat ze zelf in het spel staan. Ik speelde het vroeger soms met vrienden, maar ik verloor altijd."

De achttienjarige aanvallende middenvelder had er nog niet bij stilgestaan dat hij zelf als speler in een voetbalgame zit: "Als ik er nu over nadenk, is het eigenlijk heel vet. Het is leuk dat je zelf in zo'n game zit. Dat kan dan nog wel een reden zijn om het spel alsnog een keer te kopen. Maar ik speel liever in het echt."

Brusselers, die in het verleden kampte met blessureleed, zegt 'kneiterhard' te werken om zijn doelen te bereiken. "Maar ik ben ook realistisch. Ik wil zo snel mogelijk weer bij de selectie komen. Maar als je er een jaar uit hebt gelegen, is het lastig."