Real Madrid deelt ook Asensio nieuwe verbintenis uit

De toekomst van Marco Asensio ligt bij Real Madrid. De Spaanse topclub maakt via de officiële kanalen melding van een nieuw contract tot medio 2023. Marcelo, Isco, Dani Carvajal, Marcos Llorente, Karim Benzema en Raphaël Varane zetten eerder deze maand al hun handtekening onder een nieuw contract. Asensio, 21 jaar, zal vrijdagmiddag om 14.00 uur zijn nieuwe verbintenis ondertekenen, in het Santiago Bernabéu.

Real Madrid trok Asensio, zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder, in december 2014 aan, voor een bedrag van 3,9 miljoen euro. De middenvelder bleef nog een half jaar bij Real Mallorca en vertrok in de zomer van 2015 op huurbasis naar Espanyol, waar hij indruk maakte. Aan de hand van Zinédine Zidane brak Asensio afgelopen seizoen door in de hoofdmacht van los Merengues.

"Ik heb nog nooit zo´n linkervoet gezien sinds de verschijning van Lionel Messi", zo verzekerde de Fransman, die de technicus in 2016/17 in 38 officiële duels inzette. Dat resulteerde in tien treffers in vier verschillende competities (hij scoorde alleen niet op het WK voor clubteams), drie assists en in totaal 34 pogingen op doel.

Asensio schommelt dit seizoen tussen bank en basis; in vijf van zijn tien optredens verscheen hij aan het startsignaal. De inmiddels viervoudig Spaans international startte uitmuntend, met vier treffers in zijn eerstre vijf duels, maar de laatste weken hapert het spel van de spelmaker. In de nieuwe overeenkomst van Asensio is een (verplichte) transferclausule van zevenhonderd miljoen euro opgenomen.