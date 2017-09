Schaars: ‘Hij wordt al vergeleken met Frank de Boer, dat is kwalijk’

SC Heerenveen maakte dinsdag wereldkundig dat Kik Pierie een nieuwe verbintenis heeft ondertekend, waardoor de zeventienjarige centrale verdediger tot medio 2020 vastligt in het Abe Lenstra Stadion. Pierie geniet belangstelling van binnen- en buitenlandse clubs, maar heeft bewust gekozen voor een langer verblijf bij de Friezen. Stijn Schaars is blij dat het talent heeft bijgetekend.

"Kik zijn doorbraak wordt beloond met een contractverlenging, dat creëert rust", reageert de aanvoerder op de website van Heerenveen. "Het probleem tegenwoordig is dat wanneer iemand twee of drie wedstrijden goed speelt, er in de media meteen van alles wordt geroepen", aldus de 33-jarige middenvelder, die sinds de zomer van 2016 voor Heerenveen speelt.

"Hij wordt al vergeleken met Frank de Boer, dat is kwalijk", vervolgt Schaars over Pierie, die in de laatste vier Eredivisieduels in de basis stond. "Kik is Kik en geen Frank de Boer. Hij komt net kijken en moet nu uren maken, eerst maar eens twee seizoenen goed presteren. Pas dan weet je of we het over talent of kwaliteit hebben."

Technisch manager Gerry Hamstra, die dolgraag wilde zien dat het talent zou bijtekenen, liet eerder al blijken dat hij blij is met de nieuwe verbintenis: "Kik is een talentvolle speler uit onze eigen opleiding die nu al volwaardig lid is van de eerste selectie. We zijn erg blij dat hij bewust voor een langer verblijf bij Heerenveen heeft gekozen om de volgende stap in zijn carrière te zetten."

Onlangs bevestigde Pierie dat Ajax een oogje op hem heeft. Dinsdag werd hij in Het Laatste Nieuws nog in verband gebracht met Club Brugge, AA Gent en Racing Genk. Pierie debuteerde in mei 2017 in de play-offs voor Heerenveen. Hij is tevens jeugdinternational van Oranje Onder-19. "Ik heb verlengd omdat ik me bij Heerenveen het best kan ontwikkelen. Het is een goede, warme club en ik voel me er thuis", zei de jongeling via managementbureauSoccervision.