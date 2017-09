‘Van Bommel en Van Marwijk zouden goede opvolgers van Cocu zijn’

PSV staat na de klinkende 1-7 overwinning op FC Utrecht eerste in de Eredivisie. Toch kunnen de Eindhovenaren niet echt spreken van een geweldige seizoensstart, want de ploeg werd in de voorronde van de Europa League uitgeschakeld door NK Osijek. Het gerucht ging dat Phillip Cocu kon worden ontslagen en dat het duo Mark van Bommel-Bert van Marwijk in dat geval het stokje kon overnemen. Een deel van de lezers van Voetbalzone reageerde positief op die suggestie.

De afgelopen weken kon er op onze frontpage gestemd worden op de poll: Denk jij dat het duo Mark van Bommel-Bert van Marwijk een goede opvolger zou zijn voor Phillip Cocu bij PSV? Jack van Gelder van Ziggo Sport meldde dat de twee bij PSV genoemd worden als ideale duo om Cocu, die destijds zwaar onder vuur lag, te vervangen.

Van de ruim 15.300 stemmers stelt 74 procent dat schoonvader en schoonzoon capabel genoeg zijn om het stokje over te. 18 procent van de stemmers is van mening dat Van Bommel en Van Marwijk, die inmiddels zijn ontslagen bij Saudi-Arabië, niet geschikt zijn om het eerste van PSV te leiden en 8 procent geeft aan het niet te weten.

De 65-jarige Van Marwijk zei twee weken geleden overigens dat er in ieder geval niets concreets speelt rondom PSV: “Ik weet er niets van. Maar dat Mark een keer trainer wordt in Eindhoven, dat verwacht ik ook wel, ja (…) Als er ooit een keer een situatie komt waarin Mark zelf vraagt of ik hem op één of andere manier kan ondersteunen, dan zou ik dat wel doen.” Van Bommel is momenteel de trainer van PSV Onder-19.