PSV moet tegen favoriete tegenstander in eigen huis op Tsimikas letten

Koploper PSV herstelde zich van de misstap in en tegen Heerenveen, door zowel Feyenoord (1-0) als FC Utrecht (1-7) aan de kant te zetten. Streekgenoot Willem II verkeert in een sportieve crisis: alleen op de vijfde speeldag tegen het eveneens dolende Roda JC Kerkrade (1-3) werden punten gepakt. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Philips Stadion, zaterdagavond vanaf 19.45 uur.

O PSV won de laatste veertien Eredivisie-wedstrijden in het Philips Stadion tegen Willem II en is ongeslagen in de laatste 28 edities in Eindhoven: 26 zeges, 2 remises.

O PSV won 88 procent van de thuisduels met Willem II in de Eredivisie (36 van de 41), een hoger percentage dan tegen elke andere huidige Eredivisie-club.

O Willem II ging vaker op bezoek bij PSV voor een Eredivisie-duel zonder de nul te houden dan elk ander team: 41 keer.

O PSV is momenteel meer thuisduels in de Eredivisie ongeslagen dan elke andere club: 17 - 15 zeges, 2 remises. De laatste thuisnederlaag is van meer dan een jaar terug (18 september 2016 tegen Feyenoord).

O PSV liet dit kalenderjaar thuis nog geen punt liggen (twaalf zeges) en is nog één punt verwijderd van het totale aantal punten in Eredivisie-thuisduels in 2016 (37).

O Jürgen Locadia was direct betrokken bij zeven van de laatste tien PSV-treffers in de competitie (vijf goals, twee assists), waaronder bij de laatste drie openingsdoelpunten van de Eindhovenaren.

O Jeroen Zoet, die zijn tweehonderdste Eredivisie-wedstrijd kan gaan spelen, is momenteel al 297 minuten tegen Willem II zonder een tegentreffer.

O Willem II won deze eeuw nooit een Eredivisie-wedstrijd van een tegenstander die de dag begon als koploper (drie remises, zeventien nederlagen).

O Slechts vijf teams kregen dit Eredivisie-seizoen minder schoten tegen dan Willem II (70), dat daarnaast ook twaalf schoten minder incasseerde dan PSV tot nu toe (82).

O Konstantinos Tsimikas gaf dit Eredivisie-seizoen meer voorzetten uit open spel dan iedere andere verdediger (37).