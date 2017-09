Pleidooi voor Klopp bij Bayern: ‘Radicale veranderingen zijn nodig’

Carlo Ancelotti is donderdag ontslagen bij Bayern München, daags na de 3-0 nederlaag van der Rekordmeister tegen Paris Saint Germain. Het speculeren over een vervanger van de Italiaan is al in volle gang en Matthias Brügelmann van BILD is van mening dat Jürgen Klopp, momenteel werkzaam bij Liverpool, de ideale kandidaat is.

Veel namen passeren de revue, zoals Julian Nagelsmann van TSG 1899 Hoffenheim en Josep Guardiola, die momenteel manager is van Manchester City en in het verleden coach was van de Duitse topclub. Brügelmann stelt echter dat Klopp, die in het verleden trainer was van Borussia Dortmund, de perfecte oefenmeester zou zijn voor de Bayern-selectie.

"Er moeten veel radicale veranderingen plaatsvinden in het team", aldus de sportjournalist. "Sebastian Rudy in plaats van Arturo Vidal, Thiago Alcántara is de laatste tijd ook niets meer en Kingsley Coman en James Rodríguez in plaats van Arjen Robben en Franck Ribéry. Bayern moet een trainer aanstellen die de toekomst van Bayern waarborgt en die in de zomer goede transfers kan bewerkstelligen."

"De Bayern-bazen Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeness moeten zich afvragen welke trainer de juiste is voor de komende jaren. Ze hebben een persoonlijkheid nodig die zowel met sterren als talenten goed kan omgaan en die veel passie én een goede spelopvatting met zich meebrengt. Allemaal kenmerken die van toepassing zijn op Jürgen Klopp."