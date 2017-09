‘Ronaldo wil net zoveel verdienen als Messi en Neymar en wacht op Real’

Cristiano Ronaldo was dinsdagavond in het Champions League-duel met Borussia Dortmund (1-3) wederom belangrijk voor de ploeg van trainer Zinédine Zidane door twee treffers voor zijn rekening te nemen. Real wil graag verder met de uitblinkende Portugees. Ronaldo zou na de transferperikelen van afgelopen zomer en het onderzoek van de Spaanse fiscus naar zijn persoon als statement wel willen bijtekenen, maar Real vindt de eisen van de sterspeler te gortig.

Ronaldo werd afgelopen zomer veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar Engeland, mede omdat de aanvaller bij een rechtszaak heeft verteld dat hij in zijn tijd bij Manchester United geen enkele problemen ervoer met de belastingdienst. Nu wil Ronaldo zijn contract, dat loopt tot medio 2021, verlengen en verlangt daarbij een hoger nettosalaris van Real, zo melden verschillende Spaanse media donderdag. De gage van Ronaldo is momenteel 21 miljoen euro netto en Real zou niet verder willen gaan dat hem 25 miljoen per jaar te schenken.





De routinier wil echter net zoveel verdienen als Neymar en Lionel Messi, die na aftrek van de belastingen tussen de 30 en 40 miljoen euro verkrijgen van respectievelijk Paris Saint-Germain en Barcelona. De 145-voudig international zou graag het huidige contract aanhouden en niet verlengen als Real besluit hem geen hoger salaris aan te bieden. Ronaldo vindt, zo verzekert onder meer Marca, dat hij de bestbetaalde voetballer ter wereld moet worden, aangezien hij de laatste jaren verschillende keren tot beste speler is gekroond.

Dinsdagavond ging Ronaldo na afloop van de wedstrijd tegen Dortmund in gesprek met Champions Total in op de kwestie: "Mijn contract? Dat is een goede vraag. Ik ben heel gelukkig, maar die vraag is bedoeld voor de president (Florentino Pérez, red.). Hij kan die vraag beter beantwoorden dan ik. Ik wacht gewoon af. Of ik vertrek? Dat heb je nooit uit mijn mond gehoord."