Heracles wil met levensgevaarlijke Darri einde maken aan reeks bij FC Twente

De teller van FC Twente staat na zes speeldagen op slechts drie schamele punten; alleen thuis tegen FC Utrecht (4-0) werden punten gepakt. Heracles Almelo staat momenteel op acht punten en stapte tot dusver maar tweemaal als verliezer van het veld; tegen Feyenoord en PEC Zwolle. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in De Grolsch Veste, vrijdagavond vanaf 20.00 uur.

O FC Twente won negen van de laatste tien thuisduels (één nederlaag) met Heracles Almelo in de Eredivisie en hield in zes van deze edities het doel schoon.

O Pas voor de vierde keer in de clubhistorie staat FC Twente voor aanvang van de Twentse derby in de Eredivisie ónder Heracles Almelo, meest recentelijk in 2016.

O Heracles Almelo kwam al drie Eredivisie-duels op rij niet tot scoren op bezoek bij FC Twente. De laatste keer dat de Heraclieden tot scoren kwamen in De Grolsch Veste was op 17 januari 2014, toen Mark Uth na 76 minuten trefzeker was.

O FC Twente verloor voor het eerst in de clubhistorie vijf van de eerste zes duels van een Eredivisie-seizoen.

O Geen enkele club kwam dit seizoen minder vaak tot scoren in de tweede helft dan FC Twente (twee keer), terwijl alleen PSV (tien keer) vaker trefzeker was dan Heracles Almelo (acht keer) in het tweede bedrijf.

O Hoewel Michael Liendl slechts 330 speelminuten in actie kwam, creëerde hij dit Eredivisie-seizoen de meeste kansen voor FC Twente (12) en had van alle veldspelers van de Enschedeërs alleen Danny Holla (25) meer balveroveringen dan de Oostenrijker (22).

O Heracles Almelo wacht al vijftien uitduels in de Eredivisie op een clean sheet. Slechts twee keer in de clubhistorie (18 in 1964 en 28 in 2011) bleven de Almeloërs meer opeenvolgende uitduels zonder tegengoal.

O In de eerste twee competitieduels gaf Heracles Almelo negen voorzetten vanuit open spel minder dan elke andere ploeg (twee in twee wedstrijden), maar in de vier daaropvolgende speelronden gaven alleen Feyenoord (85) en AZ (76) meer voorzetten dan de Almeloërs (71 - 32 tegen Roda).

O Reuven Niemeijer was in 331 speelminuten dit seizoen direct betrokken bij drie Eredivisie-treffers (twee goals, een assist), net zoveel als in de 610 minuten die hij vorig jaar in actie kwam (drie goals).

O Brahim Darri is dit Eredivisie-seizoen de speler van Heracles Almelo met de meeste doelpogingen (12), gecreëerde kansen (14) en succesvolle dribbels (18), maar hij wacht nog op zijn eerste goal of assist van het seizoen.