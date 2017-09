Bayern München stuurt Ancelotti per direct de laan uit

Carlo Ancelotti is niet langer de trainer van Bayern München. Der Rekordmeister maakt een dag na de 3-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain bekend dat de Italiaan is ontslagen. Geen trainer van Bayern werd zo vroeg in het seizoen ontslagen als Ancelotti; hij neemt dit twijfelachtige record over van Jupp Heynckes, die in 1990/91 op 8 oktober de wacht kreeg aangezegd.

"De prestaties van het team dit seizoen voldoen niet aan onze verwachtingen. De wedstrijd in Parijs heeft duidelijk laten zien dat er consequenties moesten komen. Dat hebben ik en Hasan Salihamidzic (sportief directeur, red.) Carlo in een open en serieus gesprek verteld en we hebben hem vervolgens onze beslissing medegedeeld", aldus bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge via de officiële kanalen.

"Ik wil Carlo bedanken voor de samenwerking en hem ook bedanken voor de ontwikkeling die hij heeft teweeggebracht bij de club. Carlo is mijn vriend en zal dat ook blijven, maar we moesten een professionele beslissing nemen die Bayern ten goede zou komen. Ik verwacht van het team een positieve respons en de bereidheid om dit seizoen goed te presteren."

Ancelotti was sinds vorig jaar zomer de trainer van Bayern. Hij werd kampioen en won zowel vorig als dit seizoen de DFL-Supercup, maar verder waren de resultaten niet om over naar huis te schrijven. Na zes speelronden staat Bayern derde in de competitie, met drie punten minder dan koploper Borussia Dortmund en de manier van spelen wordt al weken bekritiseerd. Ook na de nederlaag tegen Paris Saint-Germain vielen er harde woorden.

Onder anderen oud-spelers Oliver Kahn en Philipp Lahm pleitten voor verandering: "Bayern heeft geen ideeën op het veld en geen duidelijke spelmechanismen. Ik herken ze in ieder geval niet. Dat is een tactisch probleem", aldus de voormalig doelman. Ook Arjen Robben, die tegen PSG op de bank moest beginnen, weigerde Ancelotti na afloop van het duel te steunen: "Die vraag ga ik niet beantwoorden. Alles wat ik erover zeg, is te veel." Bayern gaat zondag op bezoek bij Hertha BSC en Willy Sagnol zal de honneurs dan waarnemen; de Fransman is sinds deze zomer als assistent-coach werkzaam in Beieren.