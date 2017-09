Verrassing in Engelse selectie: ‘Hij is erg ongelukkig geweest’

Fabian Delph deed in november 2015 in de met 2-0 verloren oefenwedstrijd tegen Spanje 63 minuten mee en kwam sindsdien nooit meer in actie voor Engeland. De middenvelder krijgt echter een nieuwe kans, want hij is opgeroepen voor de WK-kwalificatieduels met Slovenië (5 oktober) en Litouwen (8 oktober).

Gareth Southgate heeft 26 spelers geselecteerd en heeft dus onder anderen Delph opgeroepen. De 27-jarige linkspoot kwam dit seizoen vier wedstrijden in actie voor Manchester City en heeft de bondscoach daarin kennelijk overtuigd. Delph staat momenteel op negen interlands.

“Hij is een erg goede speler. Hij was erg belangrijk voor Roy Hodgson, maar is erg ongelukkig geweest met blessures en weinig speeltijd. We hebben meer concurrentie nodig op het middenveld en daar kan Delph wel voor zorgen. We kijken ernaar uit om met hem te werken”, aldus Southgate.

Naast Delph maakt ook Dele Alli deel uit van de selectie. De middenvelder zou nog voor maximaal vier wedstrijden geschorst kunnen worden daar hij tegen Slowakije een middelvinger opstak. De tuchtcommissie van de FIFA heeft de zaak in behandeling en doet donderdag een uitspraak, maar de FA heeft al laten weten dat men bij een veroordeling voor Alli in beroep gaat.

De volledige selectie:

Doel: Jack Butland (Stoke City), Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (West Ham United), Jordan Pickford (Everton)

Verdediging: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Aaron Cresswell (West Ham United), Phil Jones, Chris Smalling (Manchester United), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Leicester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker, John Stones (Manchester City)

Middenveld Dele Alli, Eric Dier (Tottenham Hotspur), Fabian Delph (Manchester City), Jordan Henderson (Liverpool), Jake Livermore (West Bromwich Albion),

Aanval: Jermain Defoe (Bournemouth), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Jesse Lingard, Marcus Rashford (Manchester United), Alex Oxlade-Chamberlain, Daniel Sturridge (Liverpool) en Raheem Sterling (Manchester City).