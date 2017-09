‘Sneijder kan bij club van Havenaar laatste avontuur aangaan’

Wesley Sneijder heeft pas 265 minuten voor OGC Nice gemaakt en zal ook donderdagavond niet in actie komen tegen Vitesse. De middenvelder is door Lucien Favre niet opgenomen in de wedstrijdselectie en misschien komt het in januari wel helemaal tot een einde van de samenwerking.

Japanse media, waaronder Sponichi, weten donderdag te melden dat Vissel Kobe verregaande belangstelling heeft voor Sneijder. Die club hield de situatie van de recordinternational van het Nederlands elftal de laatste jaren al in de gaten, maar heeft er nu helemaal goede hoop op dat men de 33-jarige Sneijder in januari kan vastleggen.

Vissel Kobe staat na 27 speelronden op de tiende plaats in de J1 League en heeft onder anderen Mike Havenaar en Lukas Podolski onder contract staan. Het is op dit moment onduidelijk of Sneijder openstaat voor een avontuur in Japan, maar zijn contract loopt wel aan het einde van het seizoen af. Die verbintenis kan door een optie met een jaar worden verlengd.

Lees hier ons verhaal over Vissel Kobe uit juli terug